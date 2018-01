Artistul britanic Ed Sheeran a anuntat ca s-a logodit/ FOTO Cantaretul si compozitorul Ed Sheeran a anuntat ca s-a logodit inainte de Anul Nou cu iubita lui, Cherry Seaborn.

Captura foto: YouTube LifeStar "M-am logodit chiar inainte de Anul Nou. Suntem foarte fericiti si indragostiti, iar pisicile noastre sunt incantate, de asemenea", a scris el Instagram.

Got myself a fiancé just before new year. We are very happy and in love, and our cats are chuffed as well xx

A post shared by Ed Sheeran

