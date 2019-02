Pe scena Teatrului de Stat Constanța vor urca marți, 26 februarie, de la ora 19.00, artiștii Ateneului din Iași, care se află în turneu cu spectacolul TAKE, IANKE ȘI CADÎR, de Victor Ion Popa, în regia lui Ion Sapdaru.

În distribuție: Take – Dumitru Florescu, Ianke – Codrin Dănilă, Cadâr – Daniel Onoae, Ana – Alexandra Macovei, Ionel – Gelu Ciobotaru, Safta – Alexandra Paftală, Ilie – Sorin Cimbru.

Regia și coloana sonoră sunt semnate de Ion Sapdaru, decorul, de Cătălin Târziu, iar costumele, de Alina Dincă Pușcașu. Asistent regie: Francisc Bucur. Video: Alexandru Amargheoalei. „Pentru mine, „Take, Ianke si Cadîr” este o provocare. Am evitat de câteva ori s-o pun... citeste mai mult