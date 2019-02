Invitatul din acest an al evenimentului Zilele Fără Frontiere din Miskolc este Trupa Harag György a Teatrului de Nord Satu Mare. Pe lângă spectacolele de mare succes ale trupei, programul evenimentului cuprinde expoziţii de arte plastice, momente literare şi concerte de muzică simfonică.

Teatrul Naţional din Miskolc organizează anual evenimentul în cadrul căruia este găzduit, an de an, câte un teatru maghiar din afara frontierei, oferind astfel instituţiilor invitate posibilitatea de a prezenta viaţa culturală a oraşului, respectiv judeţului din care provin.

Trupa Harag György se deplasează la Miskolc cu două spectacole... citeste mai mult