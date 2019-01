Vineri seara, 18 ianuarie 2019, în Sala de concerte a Colegiului de Arte din Baia Mare a avut loc un deosebit Concert de Jazz: „The Land of Dreams” – Sorin Zlat Quartet al Asociației One Sound. Au susținut, alături de Sorin Zlat – pian, doi muzicieni stabiliți la New York și Brooklyn, de talie internațională, contrabasistul Gianluca Renzi și saxofonistul spaniol Gianni Gagliardi. La tobe a evoluat Iulian Nicolau, student la Academia de Muzică din București, unul dintre cei mai talentați percuționiști din țară, din noua generație.

