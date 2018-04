La data de 30 martie, in jurul orei 10:00, cu ocazia unei actiuni efectuate in cadrul unui complex comercial de pe raza municipiului, politistii au gasit expuse la vanzare mai multe articole vestimentare si de incaltaminte ce purtau marci identice cu marcile protejate.

Bunurile, in valoare totala de peste 450, de lei au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor.

In cauza a fost intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de comercializare de articole vestimentare si incaltaminte cu marci inregistrate.



