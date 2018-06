Un adevărat pasionat de realizarea unor sculpturi impresionante în ciocolată, maestrul cofetar Silvian Miron din Constanța a reușit să impreisoneze juriul unui concurs internațional și să obțină astfel medalia de argint.



Lucrarea premiată la acest concurs îl înfățișează pe domnitorul Vlad Țepeș și a primit aprecieri din partea juriului.

”Pasiunea mea pentru ciocolată a început în momentul în care, fiind la malul mării, am observat că piesele din zahăr nu rezistau. Nerezistând la această umiditate din zonă și la aerul sărat, atunci am recurs la ciocolată. Legând această variantă, nu am făcut nimic altceva decât să mă îndrăgostesc de ea și, efectiv, să ajunge la unele concursuri... citeste mai mult