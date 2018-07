Arta casniciei, studiata in scolile britanice?

In unitatile de invatamant din Marea Britanie ar putea fi introdusa o materie noua: educatie familiala. Potrivit Times, ideea de a-i invata pe copii arta responsabilitatii pentru relatiile de familie in cadrul programei scoalare a venit din partea renumitului avocat de divorturi, baronesa Shackleton.



Jurista este renumita pentru ca reprezentat in instanta interesele printului Charles si ale cantaretului Paul McCartney.

Inainte de toate, baronesa este de parere ca scoala este cea care trebuie sa ii ajute pe copii sa constientizeze importanta casatoriei, una dintre cele mai serioase hotarari pe care omul o ia... citeste mai mult

