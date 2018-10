Fostul antrenor al lui Arsenal, Arsene Wenger, a precizat că vrea să se întoarcă pe banca tehnică, începând cu anul viitor, 2019. Tehnicianul a decis să nu mai antreneze din vară, când a plecat de la echipa din Londra, după 22 de ani petrecuţi pe banca stadionului Emirates.

"În momentul de faţă mă odihnesc şi mă uit mult la fotbal. Sunt aici, pe Wembley, unde am jucat multe meciuri şi am amintiri frumoase aici, care îmi lipsesc. Aşa cum am mai spus, ar fi mai bine să nu rămân în Anglia pentru că am petrecut foarte... citeste mai mult

acum 37 min. in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: Pro Sport in