ARPIA Cluj la Liceul Nicolae Balcescu din Giula

În cadrul ciclului de emisiuni „Caravana TVR Cluj: SERVUS, EUROPA!” cordonat de Romeo Couti, reprezentanţii Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii (ARPIA) Cluj, Laurenţiu Buzenchi si Mircea Macavei au participat la o serie de evenimente desfăşurate in oraşul Giula, aşa-zisa capitală a românilor din Ungaria.

"Am fost extrem de încântaţi de ansamblurile de dansuri ale liceului romanesc din Giula si "Dor transilvan" din Cluj-Napoca. Am luat legatura cu reprezentanţi ai Centrului cultural român, cu cadre... citeste mai mult