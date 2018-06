Arnica, planta minune pentru piele

Cunoscută pentru eficienţa ei de a reface musculatura solicitată şi de a grăbi vindecarea rănilor şi vânătăilor, arnica este un adevărat medicament natural. Planta mai este recomandată şi pentru probleme circulatorii, articulare şi infecţioase.

Intern, sub formă de ceai sau tinctură, arnica are numeroase beneficii, ameliorând simptomele şi grăbind vindecarea următoarelor boli: răni, contuzii, luxaţii, dureri reumatice, imunitate scăzută, dureri de sâni, abcese, artrită, infecţii bacteriene şi fungice. Mai este utilizată şi împotriva infecţiilor bacteriene, a cancerului de piele, a bronşitelor sau virozelor. Arnica are beneficii şi în hipertensiune, migrene, palpitaţii,... citeste mai mult

