Avioanele de tip AN 2 nu vor mai fi utilizate de Armata Romana, masura fiind luata in urma accidentului aviatic petrecut la Tuzla in vara anului trecut si in care si-au pierdut viata 12 militari, au declarat, marti, pentru MEDIAFAX surse militare....

Observator de Constanta, 11 Ianuarie 2011