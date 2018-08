Forţele armate estoniene caută o rachetă care a fost lansată accidental marţi deasupra părţii de sud a ţării de un avion de luptă spaniol care participa la operaţiuni NATO, relatează DPA.

Racheta aer-aer Amraam are o rază de acţiune de 100 km şi are o funcţie de autodistrugere, dar autorităţile nu au putut exclude varianta ca racheta să fi lovit solul fără a exploda.

Şeful forţelor aeriene estoniene Riivo Valge a declarat că racheta conţine între 5 şi 10 kilograme de explozibili. El a declarat pentru un post de radio estonian că, în comparaţie cu alte rachete, aceasta nu are un potenţial de distrugere foarte mare.... citeste mai mult

