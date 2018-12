Ariana Grande şi-a anulat concertul din acest weekend în Las Vegas, din cauza unor ''probleme de sănătate'', a anunţat vineri cântăreaţa, potrivit Reuters.

Artista în vârstă de 25 de ani, una dintre cele mai populare cântăreţe din Statele Unite, avea sâmbătă programat un concert la hotelul The Cosmopolitan.

"Vegas, am câteva probleme de sănătate şi, regret nespus, dar nu pot să vin în faţa voastră în acest weekend", a scris vedeta pe Instagram.

TMZ, site-ul specializat în ştiri despre celebrităţi, a relatat că Grande are bronşită, citând surse din apropierea cântăreţei. Un reprezentant al... citeste mai mult

acum 43 min. in Cultura-Media, Vizualizari: 27 , Sursa: Jurnalul National in