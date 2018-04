Arhiepiscopul Teodosie va aduce lumina de pe mare in Noaptea de Inviere Arhiereul Teodosie Petrescu va veni de pe mare, in Noaptea de Inviere, la bordul unei ambarcatiuni cu motor ce va acosta pe faleza din Constanta, in zona Cazinoului, pentru a imparti lumina credinciosilor ce vor fi prezenti la Catedrala Sf. Apostoli Petru si Pavel.

Mai multe despre constanta, lumina, credinciosi, IPS Teodosie Social citeste mai mult

azi, 00:24 in Social, Vizualizari: 54 , Sursa: 9am in