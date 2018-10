Constănţeanca Silvia Vîrlan, concurentă la Vocea României, a impresionat-o pe antenoarea Irina Rimes, singura care a întors scaunul. Silvia a interpretat hit-ul "Love on the brain" al cântăreţei americane Rihanna. Silvia are 34 de ani şi...

Ziua de Constanta, acum 7 min.