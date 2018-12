Arheologii turci susțin că au identificat mormântul lui Moș Crăciun.

Moș Crăciun ar fi fost îngropat sub o biserică veche din Antalya.

Arheologii au descoperit un templu intact și un loc de îngropăciune sub Biserica Sf. Nicolae din Antalya, locul în care acesta s-ar fi născut.

Sursa: The Guardian

