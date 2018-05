Întotdeauna mi-am spus că secretarele nu sunt femei. E imposibil să fie femei! Femeia este o ființă gingașă, plăpândă, delicată, neajutorată, de aici și denumirea aleasă special pentru ea, aceea de ,,sexul slab", chiar și dacă are peste 80 de kilograme. Femeia este aceea ființă care dăruiește, iubește, manifestă sentimente de compasiune și înțelegere, are capacitatea de a asculta, ajută în mod necondiționat și are înscrisă în gena sa acel spirit de sacrificiu atât de necesar asumării statutului de mamă.

Pe când secretara... Ei bine, secretara, stimați cititori, deși aparent ascunde același sex între picioare la fel ca și femeia, este o altă specie. Sau, poate, o fostă femeie...

