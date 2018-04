Arges: Un barbat si-a omorat sotia si a fugit cu copilul de la locul crimei Un barbat din localitatea Stefanesti din judetul Arges este suspectat ca si-a ucis sotia in varsta de 28 de ani, pe care a injunghiat-o in gat cu un cutit, dupa care a plecat cu copilul lor in varsta de trei ani. Suspectul a fost gasit de catre politisti la rude si dus la audieri.

