Argentina a avut un parcurs mult sub aşteptări la Cupa Mondială din Rusia, fiind calificată în optimi pe ultima sută de metri, după victoria, scor 2-1, în ultima etapă din grupa D, împotriva Nigeriei. Sud-americanii au fost eliminaţi în optimile de finală de Franţa, scor 4-3.

Sampaoli a fost principalul vizat pentru prestaţia dezamăgitoare a Argentinei de la CM, astfel că şefii Federaţiei Argentiniene i-ar căuta, deja, înlocuitor tehnicianului.

AS scrie că Pep Guardiola este în vizorul şefilor sud-americani, şi ar urma să aibă un salariu de 12 milioane de dolari pe an, şi... citeste mai mult

