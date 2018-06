Dubla campioana mondiala Argentina traieste periculos la turneul final din Rusia, dar important este ca traieste si supravietuieste unui parcurs agonizant in Grupa D.

Argentina avea nevoie de victorie in meciul final cu Nigeria si de un rezultat favorabil intre Croatia si Islanda pentru a continua in optimile de finala.

Ambele criterii au fost indeplinite si Argentina prinde in extremis optimile. Fiesta a fost declansata la Buenos Aires, Rosario si celelalte mari metropole unde se traieste intens in alb si albastru.

Un 2-1 pentru Argentina coroborat cu acelasi rezultat in favoarea Croatiei in cealalta partida a grupei si... citeste mai mult