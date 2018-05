Argentinienii sunt şocaţi de decizia de a se recurge din nou la ajutorul Fondului Monetar Internaţional.

Argentina a apelat la Fondul Monetar Internaţional pentru un pachet de creditare de urgenţă în încercarea de a evita un blocaj financiar şi a pune capăt deprecierii puternice a monedei locale, peso, în raport cu dolarul american, scrie The Guardian.

Surse din guvern au declarat că preşedintele argentinian Mauricio Macri va cere 30 miliarde de dolari de la FMI la dobânzi sub cele de pe piaţă.

Sub presiunea creşterii economice modeste, a preţurilor în... citeste mai mult

