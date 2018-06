Plecat in urma cu ceva timp din judet ca sa-i indulceasca pe bucuresteni, Mihai Danut, care exceleaza in domeniul cofetariei, dar nu si in cel al politicii, s-a intors de curand la Braila, pe motiv ca vrea sa ne modeleze viitorul. O dorinta...

Info Braila, 4 Mai 2012