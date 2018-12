Ismail Tamer a fost arestat preventiv pentru tâlhărie calificată, de către magistraţii Judecătoriei Constanţa.

“Admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa formulată în dosarul nr. 13448/P/2018 din 22.12.2018. În baza art.224 C. proc. pen., art. 223 alin. 2 C.proc.pen. rap. la art. 202 alin. 1 şi 3 din C. proc.pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului I.T pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată”, potrivit minutei judecătoreşti. Amintim că, la data de 21 decembrie a.c., ora 17.30, bărbatul în cauză ar fi smuls telefonul mobil al unei minore, în vârstă de 15 ani, din Constanța, care se deplasa pe o... citeste mai mult

