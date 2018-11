Sian Teasdale, un account director din Bournemouth, Marea Britanie, are un salariu 2.200 de lire sterline lunar, dar tot are nevoie de ajutorul financiar al părinților ei.

Femeia de 30 de ani a fost criticată după ce a recunoscut că împrumută bani de la părinții ei și stă în casa acestora, chiar dacă ea are un salariu de 40.000 de lire sterline pe an, potrivit The Mirror.

Ea s-a mutat în casa părinților din Londra acum 18 ani pentru a economisi bani în vederea achiziționării unei locuințe. Cu toate... citeste mai mult