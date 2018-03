Numarul beneficiarilor este in scadere din 2009 incoace Sunt saraci, bolnavi, in varsta si cu venituri mici si merg zi de zi la Cantina de ajutor social. Si sunt doar 16 satmareni in aceasta situatie. Cel putin asa reiese din datele statistice ale...

Informatia zilei SM, 31 Iulie 2011