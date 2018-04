Are patru copii, dar a recunoscut în direct că îl preferă pe unul dintre ei. Toți cei prezenți au fost șocați când au auzit-o. Femeia a venit și cu o explicație plauzibilă pentru această alegere.

Alisha Tierney-March, 32 de ani, a mărturisit că o preferă pe fiica sa, Kennedie, doi ani, care este a treia ca vârstă. Femeia îl mai are pe Addison, nouă ani, Harleigh, șapte ani, și Elijah, un an.

Femeia spune că diferența de vârstă dintre al doilea și al treilea copil a făcut să creeze o legătură mai mare cu Kennedie more, în plus a fost singura pe care a reușit să o alăpteze, astfel că a... citeste mai mult

