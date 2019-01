Halep a dezvăluit pentru Adevărul că sunt câteva jucătoare, care au sub 20 de ani şi care pot să furnizeze surprize plăcute în următoarea perioadă.

"Dintre toate, cea mai motivată şi cea mai în formă mi se pare Aryna Sabalenka. Cred că este o jucătoare care vine puternic din urmă şi ar putea ajunge destul de departe. Nu neapărat la acest turneu, ci în perioada următoare", a declarat Simona Halep. Aryna Sabalenka (Belarus) are 20 de ani şi este pe locul 11 WTA. ea are trei turnee WTA în palmares, dintre care, ultimul este cel de la Shenzhen,... citeste mai mult

azi, 06:21 in Sport, Vizualizari: 23 , Sursa: Adevarul in