Fostul selecţioner al Angliei şi actualul antrenor al lui Crystal Palace, Roy Hodgson a urmărit prestaţia lui Harry Kane&Co. din primul meci al Campionatului Mondial din Rusia, împotriva Tunisiei, scor 2-1.

Hodgson l-a evidenţiat pe Loftus-Cheek (22 de ani), jucător pe care l-a avut sub comanda sa în sezonul 2017-2018, pe vremea când mijlocaşul era împrumutat de Chelsea la Palace, şi îl compară cu o legendă a clubului londonez, Michael Ballack: ”Sunt sigur că e pregătit de Cupa Mondială, 100%. Poate trece de adversari mai uşor decât o făcea Ballack. Cred cu tărie că are puterea, viteza şi forţa lui Ballack. Probabil chiar câteva abilităţi în plus. E o comparaţie îndrăzneaţă, ştiu,... citeste mai mult