Familia lui Strugurel Stănescu, din Paşcani, este sută la sută asistată social. Primește ajutoare sociale de peste 4.000 de lei lunar.



O parte din bani este în produse alimentare, iar diferența până la suma totală o primește de la Primăria Municipiului sub formă de ajutor social.

Familia lui Strugurel Stănescu are domiciliul pe Dealul Spirii de pe Unirii şi este cea mai numeroasă familie din Pașcani: doi adulţi şi zece copii. Cel mai mic are câteva luni. Restul au 2, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 17 respectiv 19 ani. Nu sunt la școală, iar cei mari nu muncesc pentru că, zic ei, nu au unde.

Toţi primesc mâncare de la cantina socială, gratuit, în fiecare... citeste mai mult