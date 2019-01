Ardei umpluti, reteta traditionala de ardei grasi umpluti cu carne

Ardei umpluti cu carne, atat trebuia sa ne spuna mami si deja dadeam buzna in bucatarie sa vedem cat mai dureaza pana sa ne asezam la masa. Zilele trecute am avut norocul sa gasesc niste ardei medii, perfect potriviti pentru reteta de ardei grasi umpluti. Am trecut si pe la macelarie si am cumparat carne de porc nu foarte grasa, tocata pe loc, si, in cateva ore dupa ce m-am intors acasa, bucataria mea era invadata de aroma inconfundabila a ardeilor umpluti.

Tatal meu era fan ardei umpluti de post cu orez, morcovi, ceapa si ciuperci, dar eu si fratele meu ne dadeam in vant dupa cei umpluti cu carne.... citeste mai mult