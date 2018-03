Primul joc din play-out a adus şi prima victorie după o lună pentru Dinamo, 3-0 cu Gaz Metan, luni seara, în Ştefan cel Mare. "Am stat cu gura pe toţi, sunt multe lucruri bune, mă bucur pentru noi că am avut poftă la finalizare", a concluzionat antrenorul gazdelor, Florin Bratu.

Ultimul succes al "câinilor" data de pe 12 februarie, împotriva Concordiei Chiajna, scor 4-3, şi de atunci... Tristeţe, joc cenuşiu, speranţe arse. Miriuţă la Cluj, în studioul Look TV, Negoiţă pe la RIN, Bratu "in charge". Formaţia pregătită de Florin Bratu a...