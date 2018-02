ARCHOS, jucător european major în domeniul produselor electronice de larg consum, va prezenta în cadrul evenimentului Mobile World Congress 2018 ARCHOS Vision 215, un PC All in One cu ecran Full HD de 21,5 inci și design ultra-subțire, ușor de amplasat în orice locuință.

Cu design elegant și grosime mai mică de 7 mm, Vision 215 se adaptează spațiului din orice încăpere, devenind o adevărată platformă de divertisment. Astfel, toți membrii familiei pot interacționa cu tipurile de conținut preferat. Ecranul full HD cu rezoluție de 1920 x 1080 pixeli în format 16:9, combinat cu grafica... citeste mai mult

