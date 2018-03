Constructorul profită de Salonul Auto de la New York pentru a promova mobilitatea electrică. Dar britanicii au vrut să iasă din tipare și în locul unui concept așezat pe o scenă sub lumina unor reflectoare, am descoperit un Mini clasic transformat într-un vehicul 100% electric. Acesta este modul prin care constructorul din Oxford garantează un viitor în care tradiția brandului se împletește cu tehnologiile "verzi". Acest Mini clasic transformat într-un model electric este vopsit în roșu, are un plafon alb, iar... citeste mai mult

acum 57 min. in Auto, Vizualizari: 28 , Sursa: Automarket in