Arbitru lovit de spectatorii din Livada

Din păcate, am avut parte în week-end de un nou caz de violență pe terenurile din fotbalul județean.

La meciul din liga a 4-a dintre AS Livada și Unirea Păulești, scor 1-3, arbitrul asistent Alex Boroș a fost lovit la finalul meciului de suporterii gazdelor.

Centralul Bogdan Tincu a explicat că totul s-a petrecut după terminarea partidei…

"Au fost unele reproșuri venite pe parcursul partidei din partea gazdelor pentru care l-am trimis în tribună pe delegatul celor de la Livada. Dar alte probleme nu am întâmpinat, iar la final un spectator a venit la arbitrul asistent Alex Boroș și i-a dat un pumn", ne-a spus centralul, care a rămas cu un gust amar după acest meci și, conform unor...