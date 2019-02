Acest bărbat are o dilemă mare. A rămas văduv și se gândește dacă are șanse, la 58 de ani, să-și refacă viața.

Ce părere aveți?

"Am 58 de ani. Soția mea a murit acum câțiva ani. Am iubit-o foarte mult. Am trăit împreună mai bine de treizeci de ani și în tot acest timp nu am îndrăznit să mă gândesc la alte femei.

Am crescut copii minunați și de succes. Încă îmi mai amintesc de ea cu lacrimi în ochi. Dar nevoile mele fizice îmi spun că e timpul să-mi găsesc o femeie.

Nu vreau sa mă căsătoresc din nou, pentru că nu știu ce reacție vor avea copiii, nu vreau că creadă că le voi trăda mama, la asta nici nu mă gândesc. Dar aș vrea să-mi găsesc o amantă. Doar că din... citeste mai mult