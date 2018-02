După despărțirea de UTA, în vara anului 2017, Dan Oprescu a fost inclus pe lista celor 44 de referenți zonali ai Federației Române de Fotbal, cu mențiunea de a monitoriza activitatea copiilor și juniorilor din județul nostru. Mai mult, antrenorul arădean e implicat și în alte proiecte zonale, cum ar fi competiția rezervată Selecționatelor AJF din vestul țării, ce are ca finalitate formarea naționalei României Under 15.

În plus, Dan Oprescu urmează cursurile pentru obținerea licenței PRO, pe care ar trebui să le... citeste mai mult