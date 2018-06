Arad: O persoana a murit si alte cinci au fost ranite in urma unui accident rutier Un barbat in varsta de 27 de ani a murit iar alte cinci persoane au fost ranite grav, luni dupa-amiaza, in urma unui accident rutier pe DN 79A.

