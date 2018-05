Arad: O fata de 13 a nascut un copil ce a fost declarat mort Politia din Arad face cercetari dupa ce o adolescenta de 13 ani a nascut un copil care a fost declarat mort de catre medici. Familia acesteia acuza asistenta care era de serviciu pe ambulanta ca ar fi avut un comportament inadecvat in timpul transportului. Conform medicilor, copilul ar fi fost mort de cateva zile, insa a fost declansata o ancheta ce are in vedere comportamentul abuziv al asistentei.

azi, 18:28 in Social