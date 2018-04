Arabia Saudita vrea sa transforme Qatarul in insula!

Dupa ruperea relatiilor diplomatice, Riadul si-a propus o noua masura menita sa o separe de Qatar. Un canal maritim ar putea fi construit pe linia de frontiera dintre cele doua tari, care ar tranforma Qatarul intr-o insula.



Uniunea saudita de investitii intentioneaza sa sape un canal la granita cu Qatarul, in cadrul unui proiect de dezvoltare turistica, scrie publicatia saudita Sabq.

Potrivit presei, lucrarile de constructie vor dura un an. In momentul de fata, Uniunea saudita pentru investitii asteapta aprobarea formala din partea autoritatilor tarii.

Canalul lung de 60 de kilometri, avand o largime de 200 de metri si o... citeste mai mult