Arabia Saudita si Egiptul vor construi un al doilea Dubai in peninsula Sinai Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit pe 11 martie cu presedintele egipean Abdel Fattah al-Sisi in Cairo, unde au incheiat o intelegere pentru a crea un fond comun de 10 miliarde de dolari. Scopul fondului este sa finanteze construirea unui oras urias si modern, in peninsula Sinai din Sudul Egiptului.

Acordul dintre cele mai bogate tari arabe vine la trei saptamani inainte de alegerile prezidentiale din Egipt. Aici, presedintele in exercitiu, Sisi, incearca sa obtina al doilea mandat. Important de mentionat ca insusi Sisi a consolodat relatiile dintre Egipt si Arabia... citeste mai mult

azi, 10:08 in Social, Vizualizari: 29 , Sursa: Manager in