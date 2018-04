Cirque du Soleil va prezenta primul său spectacol în Arabia Saudită pe 23 septembrie, potrivit unui anunţ făcut de Autoritatea Generală pentru Divertisment.

Potrivit The Hollywood Reporter, producţia Cirque du Soleil va fi realizată exclusiv pentru ziua naţională a ţării, la stadionul „Regele Fahd” din Riad, pentru publicul prezent, dar şi pentru telespectatori.

Autoritatea Generală pentru Divertisment a mai anunţat că a obţinut acorduri pentru a aduce în Arabia Saudită şi alte show-uri live, precum „Disney on Ice”, „Disney Live” şi „Marvel Experience”.

Un parteneriat cu National Geographic Encounter va permite lansarea experienţei de divertisment „Ocean Odyssey” în Arabia... citeste mai mult

