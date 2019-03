Un cetățean grec care trebuia să se afle în avionul etiopian prăbuşit duminică a scăpat cu viaţă, pentru că a ratat zborul cu 2 minute. Antonis Mavropoulos a povestit totul la un post de televiziune din Grecia dar a scris despre întâmplare și pe Facebook.

A ratat avionul care s-a prăbușit / FOTO: Antonis Mavropoulos, Facebook Antonis Mavropoulos: Ar trebui să o văd ca pe o doua şansă. Am ratat zborul cu două minute. Când am sosit, îmbarcarea fusese închisă şi am văzut ultimii pasageri intrând. Am ţipat să mă lase, dar nu mi-au permis.

Mavropoulos a explicat că a ratat zborul, pentru că persoana care îl însoţea la aeroport ajunsese... citeste mai mult

acum 41 min. in Actualitate, Vizualizari: 16 , Sursa: TVR in