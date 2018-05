Pe 9 mai are loc un nou termen pentru recuperarea prejudiciului de 37 de milioane de euro pe care CSA îl cere societăţii lui Gigi Becali. Juristul CSA, Florin Talpan, e încrezător că va câştiga procesul, unul care are putea dura până la trei ani!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a validat vineri, 4 mai 2018, decizia Curţii de Apel, care a stabilit în decembrie 2016 că Gigi Becali nu mai are dreptul să folosească numele Steaua Bucureşti. Avocaţii vicecampioanei nu mai pot contesta sentinţa emisă azi la nicio instanţă de pe... citeste mai mult