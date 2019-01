Thierry Van Cleemput (50 de ani), antrenorul cu care va colabora Simona Halep (27 de ani) în următoarea perioadă, a sosit la Bucureşti. De azi, contănţeancă este ocupanta locului trei în clasamentul WTA. Antrenorul belgian a întărit ideea unei colaborări pe termen scurt în primă fază, pentru a vedea ambele părţi dacă se înţeleg, dar a spus că sportiva din Constanţa e limpede că are nevoie de ajutor.

"Nu am început să lucrez cu Simona. Abia am cunoscut-o în Australia şi am stat de vorbă. După cum ştiţi, are nevoie de ajutor, am venit aici şi poate vom colabora. Acum doar vom sta de vorbă şi poate vom încerca", a spus Van Cleemput, la...

