Eduard Grosu, primul ciclist român profesionist, a devenit campion national şi la ciclocros, iar pe 15 ianuarie va afla dacă devine primul român din epoca modernă participant în Turul Franţei.

La concursul din Parcul Tineretului, zeci de sportivi s-au luptat cu frigul la Campionatul Naţional de ciclocros. Bicicletele au fost unse cu spray-uri speciale pentru a nu le îngheţa piesele. Şi ciclişti au apelat la unguente pentru a nu degera.

"Ca în fiecare an facem sărbătorile pe bicicletă şi mă bucur că am reuşit să ajung aici. Ciclocrosul e una dintre ramurile cu care am început eu. În 2009/2010 am fost în Turul Italiei, am câştigat o etapă de ciclocros, am cel mai...