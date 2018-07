Legendarul John McEnroe a făcut spectacol la microfonul BBC. Fostul număr unu mondial, de 7 ori campion la simplu în turneele de Mare Şlem, a anunţat cine are talentul şi abilităţile de a răsturna ierarhiile în tenis şi de a fi, detaşat, numărul unu mondial, precum şi aspectul care îl ţine pe loc şi îl limitează.

Americanul este convins că Nick Kyrgios (23 ani) are toate armele pentru a fi cel mai bun. Talentatul şi temperamentalul australian este ţinut însă pe loc de frica de eşec, susţine McEnroe.

"Îi este frică să intre în luptă. Îi este frică să dea tot ce are mai bun şi să nu fie de ajuns. Asta este problema lui Nick... citeste mai mult