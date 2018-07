Numărul 1 WTA îşi încarcă bateriile pentru următorul turneu departe de plaiurile mioritice. Simona Halep a postat pe contul său de Instagram poze cu "paradisul" ei.

Pe 6 august, va reveni în circuitul feminin, la turneul de la Montreal, însă până atunci, Simona se bucură de priveliştile minunate pe o insulă exotică.

Paradise ❤️

A post shared by Simona Halep (@simonahalep) on

Jul 27, 2018 at 2:51am PDT Simona Halep se menţine pe fotoliul de lider mondial de 38 de săptămâni, cu 7.571 de puncte. A doua poziţie în clasament este ocupată de jucătoarea din Danemarca, Caroline... citeste mai mult

acum 54 min. in Sport, Vizualizari: 31 , Sursa: Pro Sport in