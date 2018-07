Banalul bicarbonat de sodiu poate fi utilizat la prepararea unei multimi de produse cosmetice. Nu este scump si iti poti face singura in casa.

Iata șapte trucuri de frumusete cu bicarbonat de sodiu. Cum sa-l folosesti ca sampon, deodorant sau exfoliant.

1. Deodorant

Amesteca bicarbonat de sodiu cu apa, pana obtii o pasta moale. Aplic-o la subrat si vei scapa de transpiratie, dar si de petele galbene de la axila.

2. Sampon

Din cand in cand, iti poti spala parul cu bicarbonat de sodiu. Adauga o cantitate mica de bicarbonat in samponul cu care te speli si clateste parul ca de obicei. Vei curata astfel parul de toate reziduurile... citeste mai mult