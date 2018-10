In perioada 25 – 28 octombrie sportivele CSM Satu Mare, Lazin Rybanna si Lemak Hanna – componente ale lotului national, au participat la a 10 -a editie a Campionatului European de Karate WUKF, ce a avut loc in TA QALI – Malta.

Sportivele noastre au avut o prestație extraordinara, dovada fiind cele sapte medalii obtinute din care sase de aur si una de argint.

Rezultatele finale obtinute in cadrul europeanului sunt :

Lazin Rybanna :

– medalie de aur – kumite shobu sanbon , individual 15-17 ani, -50 kg;

– medalie de aur – kumite echipe sanbon, 15-17 ani;

– medalie de aur – kumite echipe sanbon rotativ, 15-17 ani;

– medalie de argint – kumite... citeste mai mult