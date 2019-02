Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare nowcasting cod galben de ceaţă şi burniţă pentru şapte judeţe din Moldova, valabilă până la ora 13.00.

Cod galben de ceață Până la ora 13.00, în judeţele Vaslui, Botoşani, Galaţi şi Iaşi, dar şi în zonele joase ale judeţelor Bacău, Vrancea şi Neamţ, se va semnala ceaţă, care va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.

În plus, ceaţa va fi însoţită de burniţă.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

